المرأة

رابعة الزيات في موقف محرج.. "مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها" (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-936449-637841524712470054.jpg
Doc-P-936449-637841524712470054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وقعت الاعلامية رابعة الزيات في موقف محرج بسبب خطأ مطبعي ورد في إحدى الفيديوهات لها.

 

وكانت رابعة نشرت عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو من احدى حلقات برنامجها "شو القصة"، ظهرت فيه وهي تلقي كلمة ويكتب ما تقوله في اسفل الفيديو.

 

وبدل ان يكتب "ca va"، كتب "sa va"، الامر الذي تفاعل معه المتابعون معربين عن استغرابهم من هذا الخطأ المطبعي.


وعلّقت رابعة بدورها بطريقة طريفة على الخطأ، إذ اعادت نشر الفيديو وقالت:"الخطأ المطبعي بالفيديو مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها".
واضافت:"شكراً بس الخطأ المطبعي مش من عندي".

المصدر: الجديد
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-03-29
11:00 | 2022-03-29
10:40 | 2022-03-29
08:00 | 2022-03-29
05:00 | 2022-03-29
04:03 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website