رابعة الزيات في موقف محرج.. "مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها" (فيديو)

وقعت الاعلامية رابعة الزيات في موقف محرج بسبب خطأ مطبعي ورد في إحدى الفيديوهات لها.

وكانت رابعة نشرت عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو من احدى حلقات برنامجها "شو القصة"، ظهرت فيه وهي تلقي كلمة ويكتب ما تقوله في اسفل الفيديو.

وبدل ان يكتب "ca va"، كتب "sa va"، الامر الذي تفاعل معه المتابعون معربين عن استغرابهم من هذا الخطأ المطبعي.





وعلّقت رابعة بدورها بطريقة طريفة على الخطأ، إذ اعادت نشر الفيديو وقالت:"الخطأ المطبعي بالفيديو مش ça va ابداً بس مرقولنا اياها".

واضافت:"شكراً بس الخطأ المطبعي مش من عندي".