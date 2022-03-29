بعد إطلالة شام وأصالة.. الفستان الكاب المُفضل لدى النجمات والفاشينيستات

وجمع فستان شام الذهبي بين الرقي والبساطة، حيث اعتمدت قصة الكاب المطرز بالدانتيلا، وقد حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، بينما أطلت أصالة بفستان ناعم من اللون الذهبي بتصميم الكاب أيضاً، وحمل نفس توقيع مصمم فستان العروس.

اعتمد مصممو الأزياء تصميم فساتين الكاب بطرق مختلفة، لتناسب جميع الأذواق والمناسبات، فقد قدم البعض موضة الكاب الفخمة المُعتمدة على الدانتيل المُطرز والتصاميم المنفوشة بالكامل، بينما اعتمد البعض الآخر موضة الكاب المُجسم المُطرز ليناسب صاحبات القوام الممشوق، ليبرز جاذبية أجسادهن، ويمنحهن إطلالة ساحرة.ولم يتجاهل مصممو الأزياء التصاميم العصرية من فساتين الكاب الشهيرة، حيث ركزوا على الموديلات البسيطة الراقية التي تخلو من التطريزات والأقمشة المتداخلة، وتتناسب مع السهرات أو المناسبات الرسمية.بينما طرحت فساتين الكاب المُزينة بالزهور والورود، لتمنحك إطلالة أنيقة مُفعمة بالحيوية.كيف ترتدين فساتين الكاب؟إذا كنتِ تمتلكين قواماً ممتلئاً، فيمكنك الاعتماد على فساتين الكاب الواسعة، التي لا تركز على تفاصيل الجسم، لكنها تخفي شكل الجسم، وتمنحك إطلالة راقية.أما إذا كنتِ من صاحبات القوام الممشوق، فيمكنك الاختيار بين فساتين الكاب المُجسمة؛ لتبرز معالم الجمال في جسمك، وتمنحك إطلالة ساحرة، بينما إذا كنتِ قصيرة القامة؛ فاختاري الفساتين بتصميم "الميدي"، لأنها تمنح إطلالة أجمل وقواماً أطول.