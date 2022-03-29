المرأة

3 نصائح تساعدك في التخطيط لشهر عسل قصير

Lebanon 24
29-03-2022 | 11:00
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لسنوات، كان شهر العسل التقليدي القاعدة بالنسبة إلى العروسين، لكن هذا التجاه تغيّر في الآونة الأخيرة، حيث اتجه بعض الأزواج إلى قضاء شهر عسل قصير، لعدة أيام أو أسبوع واحد على أقصى تقدير، سواء بسبب التقيّد بميزانية محدودة، أو عدم إمكانية الحصول على إجازة طويلة من العمل.
 
مهما كانت الأسباب، يمكنكِ الاستمتاع بشهر العسل مهما كان قصيراً، فقط إذا خططتِ له جيداً. النصائح التالية ستساعدكِ في التخطيط لشهر عسل قصير، والاستمتاع بكل دقيقة فيه.
 
1- ابحثي عن وجهة قريبة
بما أن وقتك محدود، فلا ينبغي إهداره في ساعات سفر طويلة، لذا ابحثي عن وجهة قريبة تكون بالمواصفات العامة التي ترغبين فيها.
اختاري وجهة تستغرق أربع ساعات سفر تشمل وقت الطائرة وزمن الوصول إلى المنزل، فقضاء وقت أقل في السفر يمنحكِ فرصة أكبر للاستمتاع بالوقت، وذلك لأنه يوفر الوقت، علاوة على أنه يحافظ على طاقتك فلا تحتاجين إلى المزيد من الوقت للتخلص من إرهاق السفر الطويل.
 
2- خططي لنشاط واحد على الأقل لا يُنسى
بمجرد اختيار وجهتك، يكون عليكِ التفكير في الأماكن التي تريدين زيارتها، والأنشطة التي ترغبين في تجربتها.
لجعل رحلتك لا تُنسى حقاً، خططي لنزهة أو نشاط واحد على الأقل يتماشى تماماً مع الأشياء التي تثير شغفك.
 
3- ابحثي عن عروض ممتعة بأسعار معقولة
قضاء شهر عسل قصير في وجهة قريبة لا يعني عدم الاستمتاع بالرحلة، وكذلك الالتزام بميزانية محدودة، حيث يمكنكِ عبر التخطيط الجيد، العثور على عروض جيدة تساعدك في الحصول على أنشطة ممتعة في حدود ميزانيتك، لذا ابحثي بحماسة عن عروض جيدة تقدم لكما المتعة بأسعار جيدة، واستمتعي بإجازة شهر العسل مهما كانت قصيرة.
المصدر: نواعم
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