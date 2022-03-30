المرأة

متابع يتمنَّى "الموت بالسم" لهذه الاعلامية... فكيف ردّت؟

Lebanon 24
30-03-2022 | 05:00
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تسببت صورة نشرتها الإعلامية المصرية مي حلمي مع خطيبها الجديد دون الكشف عن وجهه، أثناء وجودهما في أحد المطاعم العامة، في أزمة كبيرة بينها وبين أحد متابعيها.

ورغم أن بعض التعليقات كانت إيجابية وداعمة للإعلامية المصرية مي حلمي إلا إن بعضها كان جارحاً وسيئاً، إذ شارك أحد متابعي صفحة مي حلمي، بتعليق صادم على الصورة حيث تمنى لها الموت عن طريق تناول السم أمام الناس.
 
التعليق أثار حفيظة الإعلامية المصرية التي ردت بالقول: "في ملائكة تقول لك ولك بالمثل، لكن أنا لا أتمنى لك هذا الأمر حتى ولو كنت تتمناه لي، أدعو الله أن يكفيك شر المرض وشر دعوة مثل هذه".


كذلك تابعت الإعلامية المصرية مي حلمي: "لم أفعل لك ما يدفعك لأن تدعو عليّ هكذا ولم أقدم لك أي إساءة حتى تدعو عليَّ هذه الدعوة، نحن في أيام مفترجة، حرام الدعاء بهذه الطريقة".
 
المصدر: عربي بوست
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