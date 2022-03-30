متابع يتمنَّى "الموت بالسم" لهذه الاعلامية... فكيف ردّت؟

تسببت صورة نشرتها الإعلامية المصرية مي حلمي مع خطيبها الجديد دون الكشف عن وجهه، أثناء وجودهما في أحد المطاعم العامة، في أزمة كبيرة بينها وبين أحد متابعيها.



ورغم أن بعض التعليقات كانت إيجابية وداعمة للإعلامية المصرية مي حلمي إلا إن بعضها كان جارحاً وسيئاً، إذ شارك أحد متابعي صفحة مي حلمي، بتعليق صادم على الصورة حيث تمنى لها الموت عن طريق تناول السم أمام الناس.

التعليق أثار حفيظة الإعلامية المصرية التي ردت بالقول: "في ملائكة تقول لك ولك بالمثل، لكن أنا لا أتمنى لك هذا الأمر حتى ولو كنت تتمناه لي، أدعو الله أن يكفيك شر المرض وشر دعوة مثل هذه".