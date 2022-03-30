المرأة

ما حقيقة ارتباط الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي بالفنان المصري الوسيم؟

Lebanon 24
30-03-2022 | 08:00
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بعد أربعة أعوام من انتشار أخبار عن وجود علاقة عاطفية بين الممثل المصري باسل الزارو والتركية مريم أوزرلي خاصة بعد كثرة لقاءاتهما ونشرهما صوراً لهما معاً، ما جعل شائعة وجود علاقة بينهما تنتشر بقوة، ولكن بعد ذلك حذفت مريم كل صور باسل وألغت متابعته وهو ما فسره البعض أنهما انفصلا، شهد حفل إحدى المجلات العالمية الذي أقيم داخل "متحف المستقبل" بدبي، لتكريم عدد من الشخصيات بمجالات مختلفة بجائزة الـimpact awards، أول ظهور للممثلة التركية والممثل المصري معاً.

ظهور الفنانين معاً من جديد أثار جدلا، لكن باسل الزارو ومريم أوزرلي قررا الرد أخيراً على كل الشائعات التي انتشرت وقالت مريم خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي: "أظن أنكم رأيتم صوراً خاصة في السابق"، ليكمل الجملة باسل الزارو: "لطالما كنا صديقين والآن التقينا في نفس البلد مرة أخرى".


وأضاف: "أدعم مريم بشكل كامل في الحياة، طوال حياتنا، فيما عبرت مريم عن سعادتها بحضورها الاحتفالية وتواجدها في دبي مؤكدة أنه شرف كبير لها.

واختتمت مريم حديثها باللغة العربية وقالت: "أعرف بعض الكلمات العربية أنا اسمي مريم".
المصدر: لها
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