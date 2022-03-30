أم لطفل رضيع.. إليكِ 6 نصائح تساعدك على إنجاز مهامك في رمضان

إعداد الإفطار والسحور، الحلويات، الترتيب للولائم، وتجهيز المنزل ليبتهج بالأجواء الرمضانية، قائمة لا تنتهي من المهام في انتظارك، ولكن المعادلة تختلف عندما تكونين أماً لطفل رضيع يحتاج منكِ إلى وقت ومجهود إضافيين من أجل رعايته والاهتمام به، وقد لا يسمح لكِ بالتركيز في أي شيء غيره أصلاً.لا تتركي نفسك فريسة للتوتر، أو تهملي المهام المطلوبة منكِ، يمكنكِ عبر تطبيق بعض النصائح البسيطة، إتمام مهامك بنجاح طوال شهر رمضان، مع رعاية طفلك الرضيع، تابعي القراءة لتحصلي على نصائح تساعدك على إنجاز مهامك في رمضان بنجاح مع طفلك الرضيع.1- ضعي خطة وجدولاً زمنياً لمهامكالعشوائية تهدر وقتك وطاقتك والمحصلة النهائية عدم النجاح، لذا ضعي خطة للمهام المطلوبة منكِ، رتبيها حسب الأولوية، وحددي جدولاً زمنياً والتزمي به، هذه الخطوة سوف تساعدك كثيراً على توفير الوقت.2- اهتمي بالتغذية الجيدةجسدك وعقلك بحاجة إلى تغذية جيدة حتى تحصلي على طاقة تمكنكِ من إنجاز المطلوب منكِ ورعاية طفلك في نفس الوقت، لذا اهتمي بإمداد جسمك بالمواد الغذائية التي تمده بالطاقة، واحرصي على أن تشمل وجبتا الإفطار والسحور أطعمة مفيدة ومغذية وصحية، خاصة إذا كان طفلك يعتمد على الرضاعة الطبيعية.3- استغلي أوقات نوم طفلكالرضع يحتاجون إلى غفوات في وسط اليوم، استغلي أوقات نوم طفلك لإنجاز بعض المهام المطلوبة منكِ.4- استخدمي حمّالة الطفلهناك نوع من الحمالات التي يمكنكِ استخدامها لحمل طفلك، وفي نفس الوقت تكون يداكِ حرتين لتقومي ببعض المهام التي تصلح لإنجازها وأنتِ تحملين طفلك، المهم ألا تشمل هذه المهام التعامل مع مواد خطرة مثل المواد الكيميائية والنار.5- اقبلي المساعدةإذا لم تسمح ميزانيتك بتوظيف مساعدة لكِ في المنزل، فاطلبي المساعدة من زوجك أو والدتك أو أختك أو صديقتك أو أي شخص محل ثقة يمكنه رعاية طفلك حتى تنجزي المهام المطلوبة منكِ.6- كوني رحيمة بنفسكِلا يجب أن تقومي بكل المهام في يوم واحد، قسّمي المهام المطلوبة منكِ، وإذا لم تنجزيها بالكامل فلا تكوني قاسية على نفسك، أجّلي ما يمكن تأجيله، واستمتعي بوقتك مع طفلك، وبأجواء الشهر الكريم.