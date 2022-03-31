للمرّة الأولى بعد طلاقهما.. صورة تجمع فنانة سورية شهيرة بطليقها!





وانتشرت صورٌ ومقاطع مصوّرة من مراسم العزاء التي أُقيمت داخل إحدى قاعات العاصمة السورية دمشق، من بينها صورة متداولة جمعت الزوجين السابقين كانت حديث الناس عبر وسائل التواصل. في خطوةٍ لافتة، حضر الممثل السوري علاء قاسم لتقديم واجب العزاء لطليقته الممثلة السورية شكران مرتجى، التي توفيت والدتها قبل أيام، والتي كان سبق له أن نشر ورقة النعي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك بعد انتشار خبر الوفاة.وانتشرت صورٌ ومقاطع مصوّرة من مراسم العزاء التي أُقيمت داخل إحدى قاعات العاصمة السورية دمشق، من بينها صورة متداولة جمعت الزوجين السابقين كانت حديث الناس عبر وسائل التواصل.

واحتضن علاء قاسم طليقته شكران مرتجى خلال تقديمه واجب العزاء في والدتها عائدة أبو الشامات، بينما بدت الممثلة السورية وهي تبكي بحرقة، كما في كلّ المقاطع المصوّرة والصور التي نشرتها من العزاء.



وقد أشاد متابعو النجمة السورية بخطوة قاسم وزيارته لطليقته ومؤازرتها في مصابها، وحرصه على أن يساندها ويكون إلى جانبها في هذه المحنة. وقد أشاد متابعو النجمة السورية بخطوة قاسم وزيارته لطليقته ومؤازرتها في مصابها، وحرصه على أن يساندها ويكون إلى جانبها في هذه المحنة.

علاقة النجمين لم تتأثر بطلاقهما، بل انتهت بالتفاهم والتراضي؛ أو على الأقلّ هذا ما ظهر للعلن، لأنهما حرصا على عدم إعلان زواجهما وإفشاء أسرار علاقتهما والتحدث بها أمام الرأي العام منذ لحظة انفصالهما وحتى اليوم.



وكانت شكران مرتجى انفصلت عن علاء قاسم في العام 2019، بعد زواج دام 11 عاماً، بقي سرياً حتى العام 2012 حين نالت مرتجى -وهي فلسطينية الأصل- الجنسية السورية من زوجها.