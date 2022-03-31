نجمة the voice kids تُفاجئ الجمهور.. كبرت وأصبحت شابة جميلة وظهرت بنفس إطلالة كارلا حداد! (صور)

نشرت لين حايك، نجمة the voice kids مجموعة صور جديدة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تظهر في الملابس نفسها التي ظهرت فيها أخيراً الاعلامية كارلا حداد في إحدى حلقات برنامجها Fi Male.

ولفتت لين الأنظار إذ أصبحت شابة جميلة، في صورة مختلفة عن تلك التي ترسخت منذ ظهورها في برنامج هواة للأطفال.

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A post shared by 𝐿𝓎𝓃𝓃 | لــيـن (@leenelhayek.official)





يُذكر أنّ لين وقّعت عقد إدارة أعمال وإنتاج مع شركتي Music is My Life وWatary، إذ ستطلق قريباً أعمالاً فنية جديدة.