المرأة

عارضة الأزياء التونسية الشهيرة بإطلالة مُثيرة بالأحمر.. وصورة رومنسية مع زوجها الإعلامي اللبناني

Lebanon 24
31-03-2022 | 03:00
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نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ريم بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستاناً طويلا أحمر اللون كشف تناسق جسمها، واعتمدت ماكياجا ناعما وتسريحة "الشينيون".

A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)


 

وكانت ريم نشرت أيضا على "انستغرام" صورة رومنسية ظهرت فيها برفقة زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي.  

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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