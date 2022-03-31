عارضة الأزياء التونسية الشهيرة بإطلالة مُثيرة بالأحمر.. وصورة رومنسية مع زوجها الإعلامي اللبناني

نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ريم بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستاناً طويلا أحمر اللون كشف تناسق جسمها، واعتمدت ماكياجا ناعما وتسريحة "الشينيون".

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A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)





وكانت ريم نشرت أيضا على "انستغرام" صورة رومنسية ظهرت فيها برفقة زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي.