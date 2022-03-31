المرأة

3 نصائح لحماية زواجك من الخلافات في شهر رمضان

Lebanon 24
31-03-2022 | 16:00
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مع ساعات الامتناع عن الطعام والشراب والتدخين في نهارات شهر رمضان، علاوة على ضيق الوقت والمهام التي لا تنتهي، يدفع الإرهاق الزوجين نحو الخلافات والمشاكل التي قد تكون تافهة جداً ولا تستحق.
إذا كنتِ تعانين من الخلافات الزوجية في شهر رمضان، فالنصائح الثلاث التالية يمكن أن تساعدك على حماية زواجك وعلاقتك بزوجك من هذه الخلافات التي غالباً ما تكون مؤقتة. تابعي القراءة.
 
1- عندما يحتد النقاش، اطلبي هدنة
إذا شعرتِ بأن النقاش بينك وبين زوجك يزداد حدة، يمكنكِ التوقف وطلب هدنة من زوجك حتى لا يتطور الأمر إلى معركة، أيضاً يمكنكِ طلب هدنة في منتصف الخلاف حتى لا يتطور ويصبح مشكلة كبيرة بلا داع.
المهم أن تشرحي لزوجك أن طلبك للهدنة ليس من أجل الهروب من الخلاف، ولكن من أجل استعادة الهدوء، والتفكير بحكمة من أجل التوصل لحل يمنع حدوث مشكلة بينكما.
ويجب أن تحددي توقيتاً لاستئناف الحديث، وأن تلتزمي بالعودة من أجل نقاش هادئ، حتى يشعر زوجك بالتقدير.
 
2- حددي الوقت المثالي للتوقف عن النقاش
التوقف عن النقاش ينقذ الموقف إذا حدث في التوقيت المثالي، والتوقف عن النقاش له 3 أوقات مثالية، هي:
عندما يحتد النقاش، يكون التوقيت مثالياً للتوقف من أجل طلب هدنة واستعادة الهدوء.
عندما تتوصلان إلى حل، يكون التوقيت مثالياً للتوقف عن النقاش لأن المزيد من النقاش قد يسبب الوقوع في الخلاف مرة أخرى.
عندما يستحيل التوصل إلى حل، يجب التوقف عن النقاش لأنه يصبح بلا جدوى، وعلى أحدكما التأقلم والتنازل من أجل تخطي هذا الخلاف الذي قد يكون مؤقتاً ولا داعي للاستمرار في نقاشه بجدية.
 
3- استعادة الألفة بالضحك
بمجرد إنهاء النقاش، احرصي على استعادة الألفة بينك وبين زوجك عبر الضحك والدعابة، فالضحك يذيب الحواجز بينكما، فقط احرصي على أن يكون الضحك لطيفاً وليس في إطار السخرية حتى لا يزيد الأمور تعقيداً.
 
 
المصدر: نواعم
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