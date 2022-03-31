المرأة

فيفي عبده تنتقم من الرجال بطريقتها الخاصة

Lebanon 24
31-03-2022 | 14:00
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أنهت أسرة مسلسل "شغل عالي" الذي سيُعرض على الشاشة الرمضانية تصوير مجموعة من المشاهد الخارجية في منطقة التجمع الخامس، وضمّت هذه المشاهد بطلتي العمل فيفي عبده وشيرين رضا مع نضال الشافعي، ويجري الآن استكمال تصوير مشاهد المسلسل في أحد الاستديوهات وسيستمر حتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان. 

شخصية شعبية
تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول صديقتين تنتمي أحدهما للطبقة الشعبية والأخرى للطبقة الارستقراطية، ورغم ذلك تجمعهما علاقة صداقة قوية وبسبب تعرضهما لتجارب صعبة مع الرجال، فتقرران الانتقام منهم والنصب عليهم من خلال حيل ومواقف كوميدية. يشارك في حلقات المسلسل العديد من النجوم كضيوف شرف ومنهم بيومي فؤاد الذي أنهى تصوير دوره وصوّر بعض مشاهده في مدينة الاسكندرية.

 والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة كيان برودكشن للمنتج أكرم منصور بالمشاركة مع شركة mBA للمنتج طارق صيام، ويُعد هذا المسلسل العمل الفني الثاني الذي تشارك شركة كيان برودكشن في إنتاجه بعد مسلسل "الطاووس" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي من بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، وقد حقق برومو مسلسل "شغل عالي" نسبة مشاهدة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه، وتُعد نسبة مشاهدة بروموهات مسلسلات رمضان مؤشر مهم لنسب مشاهدة المسلسلات أثناء عرضها خلال شهر رمضان.
المصدر: نواعم
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