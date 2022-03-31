المرأة

ماذا تأكلين للحصول على أظافر قوية وصحية؟ اليك بعض النصائح

Lebanon 24
31-03-2022 | 23:33
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العناية بالأظافر، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، يمكن أن تتأثر بشدة بالطعام الذي نتناوله، تمامًا مثل العناية بالبشرة.
وفي الواقع، يمكن أن تخبرك أظافرك عما إذا كنت تعاني من نقص في أحد العناصر الغذائية ، كما قالت أخصائية التغذية السريرية جيسيكا سيبل لموقع ميترو البريطاني.
و تضيف جيسيكا "إذا كنت تعانين من نقص في الفيتامينات، مثل الزنك، فقد تتأثر صحة أظافرك ونعومتها وملمسها ومعدل نموها. الأظافر الهشة والضعيفة غالبًا ما تكون علامة على نقص الحديد أو البروتين. هذه البقع البيضاء المزعجة التي تراها أحيانًا على أظافرك تشير عادةً إلى نقص الفيتامينات أو المعادن أيضًا - عادةً الزنك أو الكالسيوم أو فيتامينات ب أو الأحماض الدهنية الأساسية".
ماذا نأكلين لتعزيز صحة الأظافر؟
تقول جيسيكا "عند تناول الطعام مع وضع صحة أظافرك في الاعتبار، فإن أهم المكونات ستشمل اليود والزنك والسيلينيوم، ويعمل كل مكون على تعزيز صحة الأظافر وقوتها من جميع النواحي".
وبالنسبة لليود والمأكولات البحرية والأعشاب البحرية ومنتجات الألبان والبيض ستكون أفضل صديق لأظافرك. وتضيف جيسيكا "بالنسبة للزنك، يجب أن تأكلي المحار، ولحم البقر، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والبذور، والفاصولياء، ومنتجات الألبان".
هل يمكنك تناول المكملات الغذائية لصحة الأظافر؟
بينما يمكنك الحصول على كل ما تحتاجيه من نظامك الغذائي، فإن المكملات طريقة جيدة ليس فقط للتأكد من أنك تحصلين على ما تحتاجيه، ولكن أيضًا لمنح أظافرك دفعة إضافية. والفيتامينات الغنية بالمعادن وتحتوي على اليود والزنك والحديد والسيلينيوم، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأظافر وقوتها. والكولاجين هو إضافة رائعة لنظام غذائي صحي ومتنوع مفيد للأظافر.
ويمكن أن تدعم مكملات الكولاجين البحري مستويات الكولاجين المفيدة وتحافظ عليها من أجل أظافر صحية وقوية.
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