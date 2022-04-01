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المرأة
أصالة تتغزل بزوجها: "معك أقدر أغمض عيوني وأمشي"
Lebanon 24
01-04-2022
|
11:00
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نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جمعتها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وعلّقت عليها برسالة طويلة تغزلت فيها به، حيث كتبت: "معك حسّيت إنّي بقدر غمّض عيوني وأمشي، محبّتك بنتني من جديد، اليوم معك بيسوى سنين، معك ما في شي بخاف منّه والأمان تعرّفت عليه وقت عرفتك".
وأضافت: "شكراً يا أبي الحنون على هالإهتمام الّلي بتعمله ببساطة وهوّه كان حلم بحلم عيشه، وكأنّي كلّ حبّة حُبّ زرعتها بمكان حصدتها معك شجرة من الجنّة، كلّ حياتي انتظرتك وكلّ يوم مرّ قبل ما نلتقي كان صعب وقاسي ما بقى ذكراه موجود بحياتي مؤلم... بالعكس صرت بشوف الصورة اللي مضت حلوة، لأنّك سعادة مطلقة بتستحقّ أمشي لك دروب شوك لأوصلّ لجنتك، أنت الدّني الحلوة النقيًة، بحبّك وبحبّ حُبّك وبوعدك أهتمّ بحالي وبقلبي وبروحي لنأسّس أحلى الذكريات، من بداية البدايات".
واختتمت أصالة رسالتها قائلةً: "فيه ناس عمرها كله من غير ما تشوف حلم بيتحقق بيوم، وأنا معك كل يوم بعيش عمر كامل أحلى من اللي كنت عم بحلمه، شكراً يا أبي يا صديق الروح على هالعصا السحرية اللي لمست حياتي وبكل الجمال اللي بالحياة زينتها يا هدية الرحمن العظيمة جوزي الرائع".
المصدر: لها
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