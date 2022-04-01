المرأة

رسالة غامضة من شيرين... هذا ما قالته!

Lebanon 24
01-04-2022 | 14:00
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غرّدت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص في "تويتر" برسالة غامضة قالت فيها: "ربك ما بيديش أبداً حمل تقيل... غير للكتف اللي يشيل".

وتباينت تعليقات الجمهور على الرسالة ما بين داعم لشيرين في الأزمة التي مرت بها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب والأخبار التي انتشرت بعد ذلك عن حملها، ومهاجم لما قامت به بعد طلاقها من حلاقة شعر رأسها بالكامل.
المصدر: لها
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