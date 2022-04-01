سمية الخشاب تثير الجدل بعد ظهورها بالحجاب

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بسبب ارتدائها الحجاب في الفترة الحالية، حيث استبدلت صورة البروفايل الخاص بها عبر حسابها الشخصي في موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بأخرى بدت فيها بالحجاب، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتساؤل عن حقيقة اعتزالها وارتدائها الحجاب أو الاعتقاد بأن الأمر مرتبط بطقوس الشهر الفضيل.