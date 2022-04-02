10 نصائح لتحفيز نمو الشعر في استقبال الربيع

يُشكّل فصل الربيع الفترة المثالية لتخصيص وقت وجهد أكبر للعناية بالشعر بقد قساوة الشتاء. فيما يلي 10 نصائح أثبتت فعاليتها في مجال تقوية الشعر وتعزيز تموّه.



يعتقد البعض أن الشعر يتوقف عن النمو في ظروف أو مراحل معينة، ولكن هذا الاعتقاد لا يمتّ إلى الحقيقة بأي صلة. وهو ينمو شهرياً بمعدل 1,2 سنتيمتر للشعر المالس و0,90 سنتيمتر للشعر المجعّد، أما هذا النمو فيتمّ وفق دورة خاصة تشمل 3 مراحل: التنامي، التراجع، والانتهاء.





والجدير ذكره أن الشعر لا يمر في الوقت نفسه بهذه المراحل، إذ يمكن أن يكون جزءاً منه في مرحلة التنامي، وجزءاً ثانياً في مرحلة التراجع فيما الجزء الثالث بمرحلة الانتهاء. وهذا ما يفسّر أنه لا يتساقط منه أكثر من 100 أو 150 شعرة يومياً.



قد يعود الإحساس بعدم نمو الشعر بالسرعة المطلوبة إلى معاناته من الفقدان الحيوية والتكسّر في نهاية فصل الشتاء. ولتحسين وضعه يُنصح بتبنّي روتين عناية يتضمّن الخطوات التالية:



1- تدليك فروة الرأس:

يساهم التدليك بتنشيط الدورة الدمويّة في فروة الرأس والتبادلات على مستوى بصيلات الشعر. ويمكن تطبيق هذا التدليك بواسطة الأصابع أو بفرشاة خاصة، كما يمكن الاستعانة بمستحضرات أو زيوت خاصة بهذا الغرض تتمتع بمفعول منشّط ومغذٍّ، على أن يتمّ التدليك دائماً من أسفل العنق باتجاه قمة الرأس.



2- تطبيق حمام زيت نباتي:

لتحضير حمام زين نباتي، يكفي خلط مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع المُعزّز لنمو الشعر مع ملعقتين صغيرتين من زيت الخردل الأساسي المقوّي للشعر. تتراوح مرحلة التنامي بين سنتين وخمس سنوات، وهي التي تشهد نمو الشعر، أما مرحلة التراجع عن النمو فتمتد على ثلاثة أسابيع، وهي فترة ركود قد نظّن خلالها أن الشعر توقّف عن النمو. وتدوم مرحلة الانتهاء حوالي ثلاثة أشهر وتكون فترة استراحة للشعر استعداداً لتساقطه.والجدير ذكره أن الشعر لا يمر في الوقت نفسه بهذه المراحل، إذ يمكن أن يكون جزءاً منه في مرحلة التنامي، وجزءاً ثانياً في مرحلة التراجع فيما الجزء الثالث بمرحلة الانتهاء. وهذا ما يفسّر أنه لا يتساقط منه أكثر من 100 أو 150 شعرة يومياً.قد يعود الإحساس بعدم نمو الشعر بالسرعة المطلوبة إلى معاناته من الفقدان الحيوية والتكسّر في نهاية فصل الشتاء. ولتحسين وضعه يُنصح بتبنّي روتين عناية يتضمّن الخطوات التالية:1- تدليك فروة الرأس:يساهم التدليك بتنشيط الدورة الدمويّة في فروة الرأس والتبادلات على مستوى بصيلات الشعر. ويمكن تطبيق هذا التدليك بواسطة الأصابع أو بفرشاة خاصة، كما يمكن الاستعانة بمستحضرات أو زيوت خاصة بهذا الغرض تتمتع بمفعول منشّط ومغذٍّ، على أن يتمّ التدليك دائماً من أسفل العنق باتجاه قمة الرأس.2- تطبيق حمام زيت نباتي:لتحضير حمام زين نباتي، يكفي خلط مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع المُعزّز لنمو الشعر مع ملعقتين صغيرتين من زيت الخردل الأساسي المقوّي للشعر.