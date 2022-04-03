المرأة

ليليان نمري بغاية الجمال... شاهدوا صورتها منذ 12 سنة!

Lebanon 24
03-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-938207-637845717207073813.jpg
Doc-P-938207-637845717207073813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة ليليان نمري، صورة منذ 12 سنة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، بدت فيها بغاية الجمال. وقالت "صورة وذكرى من 12 سنة".
 
مواضيع ذات صلة
ليليان نمري حزينة: "صارت العيشة بتخوّف بحياتها ما صارت" (صورة)
lebanon 24
03/04/2022 17:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ليليان نمري تُفجّر غضبها: "الكيلو بـ280 ألف... عمرنا ما ناكل" (صورة)
lebanon 24
03/04/2022 17:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ليليان نمري غاضبة... لمن قالت "قرف يقرفكن"؟ (صورة)
lebanon 24
03/04/2022 17:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"شجار" ينهي علاقة ياسمين صبري بزوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة.. ما الحقيقة؟ (صورة)
lebanon 24
03/04/2022 17:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24

ليليان نمري

صورة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:30 | 2022-04-03
08:00 | 2022-04-03
05:32 | 2022-04-03
03:18 | 2022-04-03
02:00 | 2022-04-03
00:35 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website