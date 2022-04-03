ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تخطف الانظار بجمالها وإطلاتها بالاسود! (صور)

خطفت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الانظار بجلسة تصوير خضعت لها. ونشرت صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بغاية الجمال، بفستان أسود.