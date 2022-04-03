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المرأة
ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تخطف الانظار بجمالها وإطلاتها بالاسود! (صور)
Lebanon 24
03-04-2022
|
11:00
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خطفت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الانظار بجلسة تصوير خضعت لها. ونشرت صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بغاية الجمال، بفستان أسود.
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