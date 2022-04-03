المرأة

"شجار" ينهي علاقة ياسمين صبري بزوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة.. ما الحقيقة؟ (صورة)

Lebanon 24
03-04-2022 | 08:00
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ضجت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طلاق الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وزعمت بعض المواقع التي تداولت الأمر بأن شجاراً حصل بين الثنائي وأوصلها لطلب الطلاق منه وإنهاء علاقتهما.

ورغم الضجة التي رافقت هذا الخبر المتداول بكثافة على السوشيال ميديا، حافظ أبو هشيمة على صمته ولم يعلق على الامر وكذلك فعلت النجمة المصرية في البداية، ولكنها تركت الكثير من علامات الاستفهام بسبب منشور وضعته عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق "انستغرام".

وأثارت ياسمين جدلا واسعاً من خلال منشور كتب فيه: "أمور من الصعب قولها وفعلها ولكنها ستقويم وتحررك، من بينها المصارحة بما يصعب البوح به والمواجهة المباشرة، الوقوف أمام المرآة من دون اتخاذ وضعيات تحسينية وقبول نفسك كما انت".



الى ذلك أكد مصدر مقرب من ابو هشيمة ان الخبر غير صحيح وعيارة عن هرطقة صحفية للحصول على عدد مشاهدين، مستغلين حياة النجوم الشخصية لاثارة الجدل والاستفادة منهم.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور ياسمين الذي قدمت من خلاله مجموعة من النصائح لتخطي الكثير بعض المشاكل في الحياة الشخصية، متمنيين لها ولزوجها السعادة وراحة البال.
المصدر: لها
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