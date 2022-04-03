للحامل.. 10 نصائح لتتغلبي على الحموضة في رمضان

الحموضة من الأعراض الشائعة المصاحبة للحمل، وتحدث بسبب اضطرابات الهرمونات في جسم الحامل، مما يسبب ارتخاء العضلة العاصرة في المريء، وبالتالي يحدث ارتجاع حمضي.وفي رمضان يحدث اختلاف في العادات الغذائية، ما يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بالحموضة.إذا كنتِ حاملاً، وسمح لكِ الطبيب بصيام شهر رمضان الكريم، فهناك 10 نصائح تساعدك في التغلب على الحموضة خلال شهر رمضان. تابعي القراءة، وقولي وداعاً لإزعاج الحموضة طوال شهر رمضان.لا تتناولي حصتك في الطعام مرة واحدة، فالأفضل تقسيم كمية الطعام على وجبات صغيرة تتناولينها بالتدريج من وقت الإفطار وحتى وقت السحور.تناولي طعامك ببطء، واحرصي على مضغه جيداً.تجنبي الأطعمة المقلية، والأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل، وطبعاً الأطعمة الحريفة.تناولي الأطعمة التي لا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويُنصح بتناول أصناف الطعام التي تحتوي على ألياف طبيعية وكربوهيدرات معقدة، مثل الأرز البني والحبوب الكاملة. أيضاً يُنصح بالاعتماد على طرق الطهو الصحية مثل السلق والشواء. واحرصي على أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على الخضروات والفواكه الطازجة.تناولي الأطعمة التي تخفف من أعراض الحموضة، مثل اللبن الزبادي، الموز، الخيار، اللوز.اشربي كمية كافية من المياه في الوقت من الإفطار وحتى السحور.احرصي على ممارسة التمارين الرياضية، ويُنصح بممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحمل، بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين.لا تتناولي وجبة السحور قبل النوم مباشرة، وأيضاً لا تتناوليها في وقت مبكر، اعتمدي التوازن في موعد وجبة السحور.اجعلي مستوى رأسك أثناء النوم أعلى قليلاً بحيث تتجنبين حدوث ارتجاع الأحماض.إذا أٌصبتِ بالحموضة، ناقشي مع طبيبك إمكانية تناول دواء مضاد للحموضة وآمن على الحمل.