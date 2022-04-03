سؤال من بطلة فيلم "الهيبة" لجمهورها... والتصوير خارج لبنان؟ (صور)

نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي، عبر خاصة "الستوري" عبر انستغرام، صورتين، لها الى جانب النص المخصص لدورها في فيلم "الهيبة"، وذلك بعدما تم اختيارها لتكون البطلة الى جانب الممثل السوري تيك حسن.

وكان لافتا أنها لا تتواجد في لبنان، بل في اسطنبول، حيث من المرجح أن يصور الفيلم خارج لبنان. وسألت جمهورها: متحمسون للفيلم؟

وسبق أن كشف المنتج صادق الصباح مجموعة من المفاجآت حول فيلم "الهيبة"، الذي يتم تصويره بالوقت الحالي كختام لأجزاء مسلسل "الهيبة" الخمسة.

وبالنسبة للبطولة النسائية في الفيلم، فأكد صادق الصباح أنها ستكون من نصيب الممثلة زينة مكي، التي ستجسد الدور إلى جانب الممثل السوري تيم حسن.

كما أكد أن الفيلم سيكون بوليسياً، من بيئة الهيبة، ولكن ببقعة جغرافية مختلفة، كما انه من المقرر أن يصدر مباشرة بعد عيد الأضحى.