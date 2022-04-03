المرأة

سؤال من بطلة فيلم "الهيبة" لجمهورها... والتصوير خارج لبنان؟ (صور)

Lebanon 24
03-04-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-938349-637845967023230714.jpg
Doc-P-938349-637845967023230714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي، عبر خاصة "الستوري" عبر انستغرام، صورتين، لها الى جانب النص المخصص لدورها في فيلم "الهيبة"، وذلك بعدما تم اختيارها لتكون البطلة الى جانب الممثل السوري تيك حسن.
 
وكان لافتا أنها لا تتواجد في لبنان، بل في اسطنبول، حيث من المرجح أن يصور الفيلم خارج لبنان. وسألت جمهورها: متحمسون للفيلم؟
 
وسبق أن كشف المنتج صادق الصباح مجموعة من المفاجآت حول فيلم "الهيبة"، الذي يتم تصويره بالوقت الحالي كختام لأجزاء مسلسل "الهيبة" الخمسة.
وبالنسبة للبطولة النسائية في الفيلم، فأكد صادق الصباح أنها ستكون من نصيب الممثلة زينة مكي، التي ستجسد الدور إلى جانب الممثل السوري تيم حسن.
كما أكد أن الفيلم سيكون بوليسياً، من بيئة الهيبة، ولكن ببقعة جغرافية مختلفة، كما انه من المقرر أن يصدر مباشرة بعد عيد الأضحى.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-04-03
05:32 | 2022-04-03
05:00 | 2022-04-03
03:18 | 2022-04-03
02:00 | 2022-04-03
00:35 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website