من المرات القليلة... دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب: طلعوني حامل 4 مرات

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أصعب الأمور التي واجهتها خلال فترة ارتباطها بالنجم عمرو دياب.



وقالت دينا الشربيني خلال حوارها مع شيرين عرفة في برنامج "أدينا بندردش" : كم الشائعات التي خرجت عني غير عادي، "طلعوني حامل 4 مرات".

أوضحت دينا الشربيني أنها تجنبت الإدلاء بتعليقات بعد انفصالها عن عمرو دياب، لأنها حياة شخص آخر.

وأضافت : قبل الانفصال كنت أتكلم لأنها حياتنا معا، لكن بعد الانفصال لا أستطيع أن أتكلم عنه، ولكن أقول نفس ما قلته في السابق هو محترم وناجح.



وتابعت : كل إنسان يتذكر الأيام الحلوة بالتأكيد، ولم تكن هناك أيام سيئة معه، ولكن لو دخلت في علاقة أخرى لن أكشف عنها لأنها تتأثر سلبيا.

(في الفن المصري)