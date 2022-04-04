المرأة

من المرات القليلة... دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب: طلعوني حامل 4 مرات

Lebanon 24
04-04-2022 | 05:00
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كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أصعب الأمور التي واجهتها خلال فترة ارتباطها بالنجم عمرو دياب.

وقالت دينا الشربيني خلال حوارها مع شيرين عرفة في برنامج "أدينا بندردش" : كم الشائعات التي خرجت عني غير عادي، "طلعوني حامل 4 مرات".
 
 
أوضحت دينا الشربيني أنها تجنبت الإدلاء بتعليقات بعد انفصالها عن عمرو دياب، لأنها حياة شخص آخر.
 
وأضافت : قبل الانفصال كنت أتكلم لأنها حياتنا معا، لكن بعد الانفصال لا أستطيع أن أتكلم عنه، ولكن أقول نفس ما قلته في السابق هو محترم وناجح.

وتابعت : كل إنسان يتذكر الأيام الحلوة بالتأكيد، ولم تكن هناك أيام سيئة معه، ولكن لو دخلت في علاقة أخرى لن أكشف عنها لأنها تتأثر سلبيا.
 
(في الفن المصري)
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