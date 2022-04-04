ممثلة شابة: صوري على البحر تم تسريبها بدون ارادتي

تحدثت الفنانة منة عرفة، على تصدرها محركات البحث كثيرا وقالت أنها لا تبحث عن التريند بل أنها تفضل التزام الصمت حتى لا تصبح تريند.



قالت منة عرفة خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة النهار "أنا مش بدور على التريند بالعكس أنا ملتزمة الصمت ولما الصحفيين بيكلموني مش برد ولما ببقى تريند بسكت".

وتابعت "الناس فاكرة أن أنا شخصية قوية وبتاعة مشاكل لكن خالص اللي يعرفني هيعرف أن أنا في حالي ولما بتعرض لهجوم مش برد ويمكن أنا طيبة زيادة عن اللزوم وعفوية واللي بيخطر على بالي بقوله".



وعن صورة المايوه والسيجارة قالت "أنا زي أي حد بروح البحر وبسهر وكل الناس بتعمل كدة لكن على سوشيال ميديا بتاعتي مش هتلاقي الصور دي ومش أنا اللي طلعت الصور دي"



وتابعت "أنا اتعمل هاك على موبايلي وتم تسريبهم ولو أنا اللي نشرتهم مش هطلع اقول بعد كدة أنا عندي تحفظات على الادوار علشان ساعتها هبقى منافقة وانا مش كدة وكل واحد عنده كامل الحرية أنه يقدم نفسه في الحاجات اللي هتعيشله زي ما هو عايز"

(في الفن المصري)