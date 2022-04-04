مادلين طبر.. تحقق حلمها المؤجل في "ملف سري"

حققت الفنانة اللبنانية مادلين طبر حلم حياتها واقعاً، في مسلسل "ملف سري"، الذي تخوض به غمار المنافسة الرمضانية هذا العام.فطبر خريجة تخصص الصحافة والإعلام من الجامعة اللبنانية، والتي أخذتها مهنة الفن من الصحافة والإعلام، تجسد شخصية "إلهام النجار"، التي تعمل بمنصب رئيسة التحرير في إحدى الجهات الإعلامية.وقالت طبر، في تصريحات صحافية: "أمنيتي المؤجلة كانت ممارسة مهنة الصحافة والإعلام، التي أحمل شهادة البكالوريوس بها، وتحقق حلمي في هذا المسلسل، الذي بقدر ما أجده مليئاً بالأحداث، أراه مهماً كونه يتعرض لمرحلة حساسة من تاريخ مصر وهي عام 2013، وهي مرحلة مليئة بالتحديات".وأثارت طبر العديد من ردود الأفعال الإيجابية بين الجماهير والنقاد في إطلالتها الدرامية في أول حلقتين من مسلسلها "ملف سري"، خصوصاً في المشاهد التي جمعتها بالفنانين هاني سلامة ونضال الشافعي، والتي تلعب دور والدتهما في أداء واقعي وحميمي، مع تقمصها العميق الهادئ للدور.و"إلهام النجار" هي أم للقاضي "شريف"، الذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، بينما ابنها الأكبر محامٍ بارع ويلعب دوره الفنان نضال الشافعي. وقالت إن المسلسل يؤكد في رسالته وحدة وتماسك الشعب المصري وقت الشدائد، ومجابهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار مصر، وأن هذه الرسائل تقدم في إطار من التشويق والأكشن، وأيضاً الرومانسية، وتم تصوير مشاهد طبر في مكاتب "دار الهلال"، المؤسسة الصحافية العريقة.وتدور أحداث المسلسل عام 2013، ضمن حلقات مليئة بالأكشن والإثارة والغموض، ويرصد التجاوزات الاقتصادية والاجتماعية وملفات الفساد في مصر وقتها، في إطار تشويقي بوليسي.