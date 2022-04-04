المرأة

البرلمان المصري يطلب إيقاف مسلسل روجينا بعد بثّ الحلقة الأولى

Lebanon 24
04-04-2022 | 11:00
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أحدثت الحلقة الأولى من مسلسل "انحراف" من بطولة النجمة روجينا جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد المشهد الذي ظهرت فيه "حور"، الشخصية التي تقدّمها روجينا، وهي تقتل زوجها رجال الأعمال "طلعت الدقاق"، الشخصية التي يجسدها الفنان محمد لطفي، الأمر الذي دفع عضواً في مجلس النواب المصري لتقديم مذكرة عاجلة الى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، يطالبه فيها باتخاذ إجراءات ضد المسلسل "انحراف".

ودفع هذا المشهد عدداً كبيراً من رواد السوشيال ميديا للتنديد بهذا الأمر، خاصة أن روجينا قدّمته في إطار القصة الدرامية للمسلسل.

ولم يكن هذا الموقف الأول الذي يتعرض له المخرج رؤوف عبد العزيز، إذ سبق للمجلس الأعلى للإعلام أن أصدر العام الماضي قراراً بإيقاف عرض مسلسله "الطاووس"، من بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، بعدما حقق العمل نجاحاً كبيراً، حيث سلّط من خلاله الضوء على إحدى القضايا المهمة في المجتمع المصري.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، وهو دراما تشويقية مليئة بالغموض عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية فيصطدمون بطبيبة نفسية تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك النجمة روجينا في بطولة المسلسل كلٌ من: سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وهو تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.
المصدر: لها
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