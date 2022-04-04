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المرأة
ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور مرّتين والأكشن غير متوقع
Lebanon 24
04-04-2022
|
14:00
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في دخول غير متوقع للنجمة صبا مبارك في أول حلقتين من مسلسل "توبة"، تقدم النجمة الأردنية دور فتاة شعبية تواجه وحدها الطامعين في تجارة والدها.
أكشن صبا
بمشهدها الأول في المسلسل تقود صبا سيارة نقل محملة بالبضاعة وتطيح من يحاولون منعها من الوصول إلى متجرها.
المسلسل يقدم دراما شعبية بين الأحياء التجارية الشرسة في القاهرة وبورسعيد.
وفي المسلسل تقدم صبا دور إحسان مطاوع، حبيبة توبة الأولى قبل أن يهرب إلى بورسعيد، وخلال هروبه يسقط والدها مريضاً، فتتولى إدارة تجارته في قطع غيار السيارات، وتواجه مطامع طرزان الذي اشترك مع توبة سابقاً في أعمال سرقة عنيفة، وبينما يصر الجميع على أن والدها لن ينجو من الغيبوبة التي سقط فيها، تصر هي على الحفاظ على حياته رغم سوء حالتها المادية، مع رفض شقيقها وزوجة والدها.
حب قديم
وفي الحلقات التالية سيشتعل الصراع بين توبة وأعدائه في بورسعيد من ناحية، ومع ماضيه في القاهرة، من خلال إحسان حبيبته القديمة، وطرزان الذي يسعى لإعادته إلى الأعمال غير المشروعة، وشقيقه إبراهيم الذي خرج من السجن ويحرّكه الحقد والغضب تجاه الجميع.
لوك مختلف
وتشارك صبا أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011-2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.
المصدر: نواعم
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