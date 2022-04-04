أغلى إطلالات ياسمين صبري.. آلاف الدولارات (صور)





نشرت الفنانة المصرية صور إطلالاتها الأخيرة، أثناء حضورها حفل حملة "London Arabia" في كلية "كينج كوليدج لندن" (King's College London) البريطانية، لفتح فرص جديدة للفتيات الصغيرات في العالم. وتألقت ياسمين خلال الحفل بفستان من "Alberta Ferretti" بلغ سعره 2370 دولاراً، وحقيبة من علامة "Dior"، وصل سعرها إلى 134000 دولار. تشارك الفنانة المصرية، ياسمين صبري، متابعيها أحدث إطلالاتها دوماً، حيث تظهر بأزياء متنوعة بين الملابس الرسمية والكاجوال وأخرى رياضية، وعادة تخطف الأنظار بأزيائها وإكسسواراتها باهظة الثمن. في التقرير التالي، نستعرض أغلى إطلالات ياسمين صبري.نشرت الفنانة المصرية صور إطلالاتها الأخيرة، أثناء حضورها حفل حملة "London Arabia" في كلية "كينج كوليدج لندن" (King's College London) البريطانية، لفتح فرص جديدة للفتيات الصغيرات في العالم. وتألقت ياسمين خلال الحفل بفستان من "Alberta Ferretti" بلغ سعره 2370 دولاراً، وحقيبة من علامة "Dior"، وصل سعرها إلى 134000 دولار.





وفي إطلالة خاطفة أثناء زيارتها للندن أيضاً، ارتدت ياسمين بليزر أسود وحزاماً من علامة Dior، وحذاء بوتس من علامة Saint Laurent، وصل سعره إلى 1809 يورو.





ومن إكسسوارات الفنانة المصرية المميزة، حقيبة يد من ماركة "Hermes Berkin"، المعروفة بجودتها العالية وتكلفتها الباهظة، حيث تم تصنيع هذه الحقيبة لها خصيصاً، وتدوين حرفين من اسمها "Y-S"، ووصل سعرها إلى أكثر من 600000 دولار. وفي إطلالة خاطفة أثناء زيارتها للندن أيضاً، ارتدت ياسمين بليزر أسود وحزاماً من علامة Dior، وحذاء بوتس من علامة Saint Laurent، وصل سعره إلى 1809 يورو.ومن إكسسوارات الفنانة المصرية المميزة، حقيبة يد من ماركة "Hermes Berkin"، المعروفة بجودتها العالية وتكلفتها الباهظة، حيث تم تصنيع هذه الحقيبة لها خصيصاً، وتدوين حرفين من اسمها "Y-S"، ووصل سعرها إلى أكثر من 600000 دولار.





كما خطفت ياسمين صبري، في إحدى جلسات التصوير الخاصة، الأنظار بفستان فضي لامع من العلامة التجارية Alexandre Vauthier، وصل سعره إلى 6345 يورو.





وفي واحدة من أشهر إطلالات ياسمين صبري الساحرة، ارتدت جاكيت أبيض من علامة Balmain، وصل سعره إلى 4895 دولاراً، ونسقته مع قميص تقليدي باللون الأصفر بدرجة الخردلي الرائجة في الفترة الأخيرة. كما خطفت ياسمين صبري، في إحدى جلسات التصوير الخاصة، الأنظار بفستان فضي لامع من العلامة التجارية Alexandre Vauthier، وصل سعره إلى 6345 يورو.وفي واحدة من أشهر إطلالات ياسمين صبري الساحرة، ارتدت جاكيت أبيض من علامة Balmain، وصل سعره إلى 4895 دولاراً، ونسقته مع قميص تقليدي باللون الأصفر بدرجة الخردلي الرائجة في الفترة الأخيرة.

وتعتمد الفنانة المصرية ياسمين صبري أغلب مجوهراتها من دار كارتييه، حيث إنها الوجه الإعلاني للعلامة التجارية، فهي تحرص على عرض القطع المفضلة لها، والتي يصل سعرها إلى آلاف الدولارات، ومن أفضل الإكسسوارات لديها سوار المسمار JUSTE UN CLOU BRACELET، الذي يصل سعره لأكثر من 3000 دولار، بالإضافة إلى أساور اليد الشهيرة Stacking.