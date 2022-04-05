ما حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب وزوجها وحملها؟

للمرة الثانية أكد الملحن حلمي بكر عدم انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن الملحن حسام حبيب، واعتبر زيادة وزنها الواضحة دليلا على مصداقية كلامه معلنا "حملها" وكشف عن رغبة شيرين اعتزال الفن، لافتا إلى أنه تواصل معها وأقنعها بالتراجع عن هذا القرار.

وقال بكر، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحاً أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، قائلا: أنا أخبرتها بالعدول عن قرارها.يذكر ان شيرين عبد الوهاب أكدت، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب نهاية العام 2021، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول الذي قالت فيه: فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.وتابع البيان: وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.