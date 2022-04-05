المرأة

رسائل مبطّنة... تعليق آخر من طليقة معتصم النهار بعد انفصالهما

Lebanon 24
05-04-2022 | 08:00
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للمرة الثانية تنشر لين برنجكجي طليقة النجم السوري معتصم النهار بعض الحكم المتعلقة بالحياة العامة فيما فهم البعض إلى أنها إشارة لما حدث من تفاصيل خلال طلاقها.

وتحدثت لين هذه المرة عن "الغدر" حيث نشرت عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تعليقاً عن الغدر وقالت: "الحمد الله الذي يذهب الحب إذا حل الأذى ويسهل الهجر إذا ظهر الغدر، ويجعل لعباده من بعضهم عوضاً عن بعض".

الجمهور تفاعل مع التعليق وتم نشره على أن مرتبط بموضوع انفصالها عن النجم السوري معتصم النهار.
 
وكان لين قد نشرت قبل مدة تعليقاً عبر "ستوري" حسابها على انستغرام وكان أول تعليق بعد انتشار خبر الطلاق وقالت فيه: "نحو ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله.. الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما نحن الآن، والحمد لله على ما هو آت.. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا".
 
المصدر: سيدتي
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