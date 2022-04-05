المرأة

تزوجت من دبلوماسي أميركي.. شاهدوا "غنوجة بيا" ريتا برصونا كيف أصبحت بعد سنوات من الغياب (صورة)

Lebanon 24
05-04-2022 | 03:32
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نشرت الممثلة ريتا برصونا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام.

 

وظهرت ريتا في الصورة بماكياج خفيف وتحافظ على الملامح نفسها التي عرفها بها الجمهور من خلال مسلسل "غنوجة بيا"، وتمنت لمتابعيها رمضانا كريما.

 

 

وريتا ابتعدت عن التمثيل بعد زواجها من ديبلوماسي أميركي وتنقلت معه في بلدان عدة قبل ان تستقر مؤخرا في الولايات المتحدة.

 

ورزقت ريتا بولدين هما "اوين" و"اوليفر".

 

شاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية التي حققت نجاحا من بينها "غنوجة بيا" و "بنات عمتي وبنتي وانا"، "جميل وجميلة"، "حواء في التاريخ "، "دكتور هلا"، فيلم "ليلة عيد" وغيرها من الأعمال.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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