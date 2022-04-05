المرأة

سلافة معمار وأمل عرفة من جديد

Lebanon 24
05-04-2022 | 14:00
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على الرغم من قرب موعد تصوير مسلسل أول يجمع بين النجمة السورية أمل عرفة والفنان جورج خباز، وهو من إخراج أمين درة وكتابة جورج خباز نفسه، يبدو أن شركة الصباح ستستمر في التعامل مع الفنان خباز، وكذلك الكاتب رامي كوسا والليث حجو.

ويجري دراسة مسلسل جديد مؤلف من 30 حلقة كتبه رامي كوسا وسيجمع النجمة سلافة معمار مع زميلتها أمل عرفة بعد غياب والفنان جورج خباز، ويوقع العمل المخرج السوري اللبيث حجو.

لا تفاصيل عن ماهية العمل؛ ولو أن المخرج حجو والممثلة أمل عرفة من أكثر الأصدقاء المقربين وكان يسعيان إلى لقاء يجمعهما بعد غياب عن التعاون الفني.

يذكر أيضاً أن مسلسل ثانٍ يوقعه الليث حجو وكتبه رامي كوسا لمصلحة شركة الصباح، وهو مؤلف من ثماني حلقات وسيؤدي دور البطولة الممثل السوري مكسيم خليل.

 
المصدر: نواعم
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