إليكِ أسباب اضطرابات الدورة الشهرية في شهر رمضان

تعاني بعض السيدات في شهر رمضان من اضطرابات في الدورة الشهرية، سواء في كمية الدم، أو عدد أيام الدورة الشهرية، أو موعدها. إذا كنتِ تعانين من اضطرابات الدورة الشهرية في شهر رمضان، فقد تعتقدين أن الصيام هو سبب هذه الاضطرابات، ولكن سبب اضطرابات الدورة الشهرية ليس الصيام، وإنما لها أسباب أخرى مرتبطة بالصيام.تابعي القراءة وتعرفي إلى أسباب اضطرابات الدورة الشهرية في شهر رمضان.تناول الأطعمة غير الصحية، مثل المقليات والنشويات والسكريات، وغيرها من أصناف الطعام التي تتوفر في الولائم وأصناف الحلويات المرتبطة بالشهر الكريم.السهر وعدم الحصول على قسط كافِ من النوم، وهي عادة غير صحية مرتبطة بشهر رمضان.عدم أخذ قسط كافِ من الراحة، بسبب السهر والإرهاق الناتج عن المهام الكثيرة وازدحام جدول المواعيد، علاوة على إرهاق الصيام.الزيادة أو النقص المفاجئ في الوزن، الذي يسبب اضطرابات عامة في الجسم، وتشمل هذه الاضطرابات اضطراب الدورة الشهرية.ولتجنب اضطرابات الدورة الشهرية التي تحدث في شهر رمضان، احرصي على تناول غذاء صحي متوازن، وأخذ قسط وافر من النوم والراحة، وشرب الكثير من الماء والسوائل.