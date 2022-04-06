راقصة عربية شهيرة: شاكيرا تعلمت الرقص مني

أطلقت الفنانة المصرية، فيفي عبده، سيلاً من التصريحات المفاجئة، خلال ظهورها مع الإعلامية المصرية ياسمين عز، ولعل أغرب هذه التصريحات أن النجمة العالمية شاكيرا تعلمت الرقص منها.

وقالت فيفي عبده إن شاكيرا كانت تحضر أسطوانات لرقصها، وتتعلم منها، وتقلدها في حفلاتها، حتى باتت تتقن الرقص بشكل جيد.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتطرق فيها فيفي عبده لرقص شاكيرا، فقد سبق أن قامت بنشر فيديو عام 2016، قارنت فيه بين رقصها ورقص شاكيرا.

ومن التصريحات التي أثارت جدلاً، كذلك، أنها أصيبت بفيروس كورونا أربع مرات، رغم تلقيها اللقاح المضاد للفيروس، وأنها لا تخاف من الموت، بل على العكس هي تحب قبرها، وسبق لها أن قامت بتجهيزه كاملاً بأعلى مستوى، وذهبت لزيارته، وقالت فيفي: "ليه الواحد ميروحش ويجهزه في حياته.. لازم أكون حابة المكان اللي هكون فيه، وهذا ليس خوفاً من الموت".

(زهرة الخليج)