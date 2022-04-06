سينتيا خليفة تكشف وقوعها ضحية لمقلب رامز جلال: انتقمت لنفسي

كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن تواجدها على لائحة ضحايا برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، واشارت إلى أنها لم تتخيل مدى صعوبة المقلب، واعترفت بأن رد فعلها كان عنيفا للغاية تجاه رامز جلال، كما أكدت ان فان دام لم يحاول الاطمئنان عليها بعد الانتهاء من المقلب.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج "نجوم رمضان أقربلك"، مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة "نجوم إف إم، أن المقلب كان مرهقًا بالنسبة لها، وقالت: تعبت جدًا والمقلب كان صعبا، عمري ما توقعت إنه يكون صعب كده.

اشارت سينتيا إلى أنها كانت مرعوبة وخائفة بعد تعرضها للمقلب، وخاصة أن الأمر مختلف بنسبة 100% عما تسمعه بشأن مقالب رامز، واشادت بالفنان العالمي فاندام، لكنها أشارت إلى أنه لم يطمأن على النجوم بعد تنفيذ المقلب فيهم.







وتابعت: ولا خاف علينا، كإنهم بيعملوا المقلب كل يوم وبعدين يروحوا، قريب تخرج الحلقة وتكون حلوة»، مجيبة عن رد فعلها بعد رؤية «جلال»: «شوية كنت موته، أنا أذيته وهتشوفوا في الحلقة، مبهزرش في الحاجات دي.



وتحدثت سينتياعن برنامجها "الحب من أول DATE"، أشارت إلى أنها لم تنزعج من رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها عندما تتخذ قرارًا تكون مقتنعة وراضية به، وتهتم برأي المحيطين بها قبل الإقدام عليه.