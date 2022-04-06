جمال ابنة قمر حديث المواقع.. ظهرتا بإطلالة رمضانية بالعباءة والجمهور يؤكد انها نسخة عنها (صور)

نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها مع طفلتها "لونا".

وظهرت قمر إلى جانب لونا بإطلالتين رمضانيتين باللون الأسود المزركشة باللون الرمادي، فضلا عن اللون البني الذي زين أطراف العباءتين اللتين نالتا استحسان عدد كبير من المتابعين.

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وحاولت قمر التأكيد من خلال هذه الإطلالة أن ابنتها هي صورة مصغرة عنها، سواء من خلال لون العينين، البشرة، وحتى ملامح الوجه.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من النجوم، من أبرزهم الممثلة نادين نسيب نجيم التي علقت قائلة: "يؤبرني الجمال، ماشاء الله عليها، ليحميكما الله. رجاء قبليها عني".

لتبادر قمر بالرد بكلمات جميلة عبرت خلالها عن حبها لنادين ، مثنية على جمالها ومتمنية أن يحميها الله هي وعائلتها معلقة بالقول:" قبلاتي لك".

كما عبرت الممثلة نادين الراسي عن إعجابها بالصور قائلة: "يا حياة قلبي القمر، قمرين".