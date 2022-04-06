قد تنشغلين في المهام الرمضانية التي لا تنتهي، بين الأعمال المنزلية والواجبات الاجتماعية وغيرها، وبالتالي يتراجع اهتمامك بزوجك في هذا الشهر الكريم، ولكن لا تستسلمي وتتركي علاقتك بزوجك في خطر، فهناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنكِ التعبير بها عن حبك واهتمامك بزوجك.تابعي القراءة لتحصلي على 8 نصائح لإظهار الاهتمام بزوجك في شهر رمضان.1- احرصي على أن يكون المنزل هادئاً ومنظّماًبعد العودة من العمل، يحتاج زوجك إلى الحصول على الراحة في منزل منظم وهادئ.اجعلي منزلك هو الوجهة الآمنة المريحة التي يقصدها زوجك، هذا يشعره بأنكِ تهتمين براحته، ويدفعه إلى بذل الجهد والاهتمام بكِ في المقابل.2- أعدي الأطعمة المفضلة لزوجكعندما تعدين أصناف الطعام والحلويات المفضلة لزوجك، فإنه يشعر باهتمامك وحبك له.3- أظهري الاحترام والتقدير لزوجكقدمي لزوجك الشكر والثناء على كل ما يفعله من أجلك، وتحدثي معه باحترام أمام أطفالكما، وتحدثي عنه بمحبة أمام الآخرين.الاحترام والتقدير وكلمات المجاملة، تشعر زوجك بالاهتمام والمحبة، ويصبح هذا الأسلوب متبادلاً بينكما.4- كوني كريمة مع عائلتهعائلة زوجك أحد أهم المفاتيح لقلبه، استغلي شهر رمضان وأعدي لهم وليمة، وتحلي بالكرم وحسن الضيافة.5- ضعي زوجك على قائمة أولوياتكلا تجعلي الأطفال أولاً طول الوقت، فمهما كان زوجك يقدّر أهمية اهتمامك بأطفالكما، يكون أيضاً بحاجة إلى الشعور بالأولوية في حياتك بين الحين والآخر.6- تواصلي مع زوجكخصصي وقت للحديث مع زوجك، واحرصي على التواصل الحميمي معه بالقبلات والعناق واللمسات الرومانسية، وبهذا تحافظين على تواصلك الدائم مع زوجك خلال الشهر الكريم عبر هذه الطرق البسيطة التي لن تحتاج إلى وقت أو مجهود.7- حافظي على انتظام العلاقة الحميمةأدرجي وقت العلاقة الحميمة ضمن جدولك الرمضاني، فالعلاقة الحميمة من أكثر الأمور التي تشعر الرجل بالاهتمام، فحافظي على معدل العلاقة الحميمة وانتظامها.8- خططي لعطلة العيدمن الآن ابدئي بالتخطيط لعطلة عيد الفطر المبارك، حتى يشعر زوجك باهتمامك بقضاء وقت جيد معه.