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المرأة
نصائح مهمة للحفاظ على رطوبة البشرة في رمضان
Lebanon 24
06-04-2022
|
11:00
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أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن حاجز البشرة هو الطبقة الخارجية من الجلد المسؤولة عن الاحتفاظ بالرطوبة، وهي خط الدفاع الأول ضد العوامل البيئية المختلفة، وهو ما يتطلب العناية للمحافظة عليها.
وأكد التقرير أن مشاكل حاجز البشرة تظهر في البداية على شكل جفاف وزيادة الحساسية والاحمرار والحكّة فالالتهابات، وعندما تتضرر الطبقات الخارجية من حاجز البشرة يبدو الجلد شاحباً أو جافاً أو خشناً، وبالإضافة إلى ذلك يفقد الجلد المواد الأولية مثل السيراميد أو الكوليسترول أو حمض اللينوليك.
ومن التوصيات المهمة للعناية بحاجز البشرة خلال شهر رمضان، استخدام الماء الفاتر عند غسل الوجه مع الاعتماد على جل منظف معتدل والابتعاد عن الصابون والمواد الضارّة بالبشرة.
كذلك يجب العناية بالبشرة بشكل يومي وحمايتها من أشعة الشمس الضارّة، التي تسبب تلف حاجز البشرة من خلال كريمات الحماية، على أن تكون غنية بالأحماض الدهنية مثل حمض اللينوليك والسيراميد والكوليسترول وحمض الهيالورونيك، والتي توفر للبشرة عناية مثالية.
وأيضاً الحرص على ترطيب البشرة بالكريم المرطّب خلال شهر رمضان، مما يجنّب البشرة الجفاف ويعيد النضارة إليها.
وحاولي كذلك تطبيق ماسك الوجه المرطّب للبشرة، خلال الشهر الفضيل على الأقل مرة في الأسبوع من أجل ترطيب البشرة ومنع جفافها.
المصدر: لها
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