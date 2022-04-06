المرأة

نصائح مهمة للحفاظ على رطوبة البشرة في رمضان

Lebanon 24
06-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-939355-637848441040348119.jpg
Doc-P-939355-637848441040348119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن حاجز البشرة هو الطبقة الخارجية من الجلد المسؤولة عن الاحتفاظ بالرطوبة، وهي خط الدفاع الأول ضد العوامل البيئية المختلفة، وهو ما يتطلب العناية للمحافظة عليها.

وأكد التقرير أن مشاكل حاجز البشرة تظهر في البداية على شكل جفاف وزيادة الحساسية والاحمرار والحكّة فالالتهابات، وعندما تتضرر الطبقات الخارجية من حاجز البشرة يبدو الجلد شاحباً أو جافاً أو خشناً، وبالإضافة إلى ذلك يفقد الجلد المواد الأولية مثل السيراميد أو الكوليسترول أو حمض اللينوليك.

ومن التوصيات المهمة للعناية بحاجز البشرة خلال شهر رمضان، استخدام الماء الفاتر عند غسل الوجه مع الاعتماد على جل منظف معتدل والابتعاد عن الصابون والمواد الضارّة بالبشرة.

كذلك يجب العناية بالبشرة بشكل يومي وحمايتها من أشعة الشمس الضارّة، التي تسبب تلف حاجز البشرة من خلال كريمات الحماية، على أن تكون غنية بالأحماض الدهنية مثل حمض اللينوليك والسيراميد والكوليسترول وحمض الهيالورونيك، والتي توفر للبشرة عناية مثالية.

وأيضاً الحرص على ترطيب البشرة بالكريم المرطّب خلال شهر رمضان، مما يجنّب البشرة الجفاف ويعيد النضارة إليها.

وحاولي كذلك تطبيق ماسك الوجه المرطّب للبشرة، خلال الشهر الفضيل على الأقل مرة في الأسبوع من أجل ترطيب البشرة ومنع جفافها.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-06
14:00 | 2022-04-06
11:00 | 2022-04-06
08:00 | 2022-04-06
05:00 | 2022-04-06
04:35 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website