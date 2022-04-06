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المرأة
مشادة كلامية بين طليق منة عرفة وفنانة ويفاجئ الجميع بما قاله عن طلاقه
Lebanon 24
06-04-2022
|
14:00
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رد محمود المهدي على الهجوم الذي شنته الفنانة منة جلال، على زوجته الفنانة منة عرفة من خلال منشور لها على حسابها بـ"فيسبوك".
وشن المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، حملة هجوم شرسة على تصريحات منة جلال، قائلاً: "يا بت دا وانتي رايحة كنت أنا راجع، متهدي على نفسك إنتي والكبيرة بتاعتك، انا معرفش ديانتكم ايه والله"، متابعاً: "منة لسه على ذمتي، ومسمحش لحد من الوسط النظيف أوي بتاعكم يجيب سيرتها".
وأعادت منة جلال نشر ما كتبه المهدي على صفحتها بـ"فيسبوك" وعلقت عليه قائلة: "أنا مش هرد عليك أنا نقابتي نقابة المهن التمثيلية هي اللي هتعرف ترد عليك كويس".
المصدر: لها
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