المرأة

للمرة الأولى... فنانة شهيرة تقتحم عالم "فوربس للأثرياء"

Lebanon 24
07-04-2022 | 08:00
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تمكنت نجمة الغناء البربادوسية ريهانا، من حجز موقع لها في قائمة «فوربس» للمليارديرات للمرة الأولى في تاريخها، حيث ظهرت في قائمة أثرياء عام 2022.
 
ثروة ريهانا العام الجاري بحسب ما قدرت مجلة الأعمال الأمريكية تصل إلى 1.7 مليار دولار، ويأتي ذلك بدافع ما حققته من نجاح لاستثمار علامتها التجارية لمستحضرات التجميل . المغنية ومصممة الأزياء ريهانا البالغة من العمر 36 عامًا، استطاعت أيضًا مضاعفة أرباحها بفضل شركتها المتخصصة في الملابس.
 
وفي العام 2020 تمكنت شركة مستحضرات التجميل التي تُشارك في ملكيتها المغنية برفقة شركة فرنسية لبيع السلع الفاخرة، من تحقيق إيرادات تجاوزت قيمتها الـ 550 مليون دولار، فيما تمكنت بحلول فبراير من العام 2021، شركة الملابس التي تمتلكها من جمع مليار دولار، عقب طرحها للاكتتاب العام.
 
 
 
 
المصدر: سيدتي
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