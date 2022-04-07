نجمات ظهرن دون مكياج في دراما رمضان 2022



خلال هذا التقرير نستعرض أبرز الفنانات اللواتي ظهرن دون مكياج في دراما 2022.





منة شلبي

ظهرت النجمة منة شلبي في مسلسل "بطلوع الروح" الذي ينتمى لفئة الأعمال ذات 15 حلقة، بإطلالة مختلفة تماماً عنها، حيث ظهرت بشخصية امرأة منتقبة تضطر إلى الانتماء إلى الجماعات الإرهابية رغماً عنها، ما تطلب منها الظهور دون مساحيق تجميل لكسب مصداقية وواقعية الدور. تحت شعار "الطبيعي يكسب"، ظهرت العديدات من النجمات في الماراثون الرمضاني 2022 من دون مكياج، من أجل إقناع الجمهور بالدور الذي يقدمنه بشكل طبيعي.خلال هذا التقرير نستعرض أبرز الفنانات اللواتي ظهرن دون مكياج في دراما 2022.منة شلبيظهرت النجمة منة شلبي في مسلسل "بطلوع الروح" الذي ينتمى لفئة الأعمال ذات 15 حلقة، بإطلالة مختلفة تماماً عنها، حيث ظهرت بشخصية امرأة منتقبة تضطر إلى الانتماء إلى الجماعات الإرهابية رغماً عنها، ما تطلب منها الظهور دون مساحيق تجميل لكسب مصداقية وواقعية الدور.





إلهام شاهين

في نفس العمل الدرامي، تشارك الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي تجسد فيه شخصية قيادية بتنظيم إرهابي، ما اضطرها للظهور دون مكياج تماماً، لخلق حالة من الواقعية والمصداقية لدى المشاهدين.





نيللي كريم

أحدثت الفنانة نيللي كريم ضجة واسعة خلال الأيام الماضية، منذ عرض مسلسلها الدرامي "فاتن أمل حربي"، الذي تناقش من خلاله معاناة المرأة المطلقة في مصر، وتظهر دون مساحيق تجميل بالإضافة إلى علامات الحزن والأسى على ملامحها، لتجعل دورها أكثر دراما ومصداقية للجمهور، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها نيللي دون مكياج، فقد سبق وشاركت في أعمال درامية حزينة تطلبت منها المشاركة دون مساحيق تجميل. إلهام شاهينفي نفس العمل الدرامي، تشارك الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي تجسد فيه شخصية قيادية بتنظيم إرهابي، ما اضطرها للظهور دون مكياج تماماً، لخلق حالة من الواقعية والمصداقية لدى المشاهدين.نيللي كريمأحدثت الفنانة نيللي كريم ضجة واسعة خلال الأيام الماضية، منذ عرض مسلسلها الدرامي "فاتن أمل حربي"، الذي تناقش من خلاله معاناة المرأة المطلقة في مصر، وتظهر دون مساحيق تجميل بالإضافة إلى علامات الحزن والأسى على ملامحها، لتجعل دورها أكثر دراما ومصداقية للجمهور، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها نيللي دون مكياج، فقد سبق وشاركت في أعمال درامية حزينة تطلبت منها المشاركة دون مساحيق تجميل.