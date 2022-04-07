زوجة مقدّم البرامج اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسيّة تكشف عن إصابة تعرّضت لها! (صورة)

نشرت عارضة الازياء التونسيّة الاصل ريم السعيدي، زوجة مقدّم البرامج وسام بريدي، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تمارس رياضة "الغولف". وتمنت من متابعيها عدم السخرية منها، لانّ آخر مرّة لعبت فيها "الغولف" منذ 7 سنوات. وأضافت أنّها تعرّضت لاصابة في رجلها.