المرأة

زوجة مقدّم البرامج اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسيّة تكشف عن إصابة تعرّضت لها! (صورة)

Lebanon 24
07-04-2022 | 09:11
A-
A+
Doc-P-939811-637849450037776690.jpg
Doc-P-939811-637849450037776690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت عارضة الازياء التونسيّة الاصل ريم السعيدي، زوجة مقدّم البرامج وسام بريدي، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تمارس رياضة "الغولف". وتمنت من متابعيها عدم السخرية منها، لانّ آخر مرّة لعبت فيها "الغولف" منذ 7 سنوات. وأضافت أنّها تعرّضت لاصابة في رجلها.
 
No description available.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-07
11:00 | 2022-04-07
08:00 | 2022-04-07
05:00 | 2022-04-07
04:00 | 2022-04-07
03:19 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website