المرأة

ممثلة شهيرة تعترف: أصبت بجنون العظمة

Lebanon 24
08-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-939996-637849968488825139.jpeg
Doc-P-939996-637849968488825139.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت النجمة غادة عبد الرازق عن حياتها الشخصية وإصابتها بالغرور وجنون العظمة في فترة من فترات حياتها، وخضوعها للعلاج النفسي خلال حوارها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة "MBC مصر".

قالت غادة عبد الرازق: "حسيت بجنون العظمة، مش عارفة أمتى تحديدًا حسيت بكده، لكن لأني مريت بنجاحات كتير في وقت قليل وشلت بطولات في وقت صعب كان حد يشيل فيه بطولات، بعد مسلسل (سوق العصر)، جت لي حالة غريبة وقلت اشمعنى غادة تقف قدام محمود ياسين ونجوم كبار زي كمال أبو راية وأحمد عبد العزيز وغيرهم كانوا نجوم الدراما وقتها".
 
وتابعت: قدمت بعد ذلك أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" وكنت أنافس نجوم كبار في الدراما وقتها، وحققت نجاحا كبيرا، كانت أول بطولة لوحدي في وسط نجوم كبار وحققت مشاهد مدهشة فغصب عني خدتني الجلالة، وبعدها قدمت مسلسل مع "سبق الإصرار" و"حكاية حياة" و"الكابوس".

وأضافت: شعوري بالغرو كان يتمثل في أني لا أسمع لمن حولي، وأرفض النصائح.

وأكدت غادة عبد الرازق أنها تخضع لعلاج نفسي منذ سنوات، ولا يمكنها التوقف عن تناول العقاقير، وحاولت ذلك مرارا وتكرارا تحت إشراف الطبيب ولكنها تشعر أنها غير مستقرة نفسيا بدونها.
 
(في الفن المصري)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-04-08
04:00 | 2022-04-08
03:00 | 2022-04-08
02:05 | 2022-04-08
16:00 | 2022-04-07
14:00 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website