المرأة

ماغي بو غصن تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها.. والجمهور: "أحلى سحورة وأحلى زغير" (صور)

Lebanon 24
08-04-2022 | 02:05
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نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وخطفت ماغي الأنظار بإطلالتها، حيث ظهرت ببنطال و"توب" باللون الرمادي، واعتمدت الشعر المموج وماكياجا ناعما.

 

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)


 

ولاقت الصور إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال اللوك، ومن بين التعليقات: " احلى سحورة واحلى زغيرررر".

 

وتحصد ماغي نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "للموت2" الذي يعرض حاليا في شهر رمضان والذي يلاقي صدى إيجابيا لدى المشاهدين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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