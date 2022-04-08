ماغي بو غصن تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها.. والجمهور: "أحلى سحورة وأحلى زغير" (صور)

نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وخطفت ماغي الأنظار بإطلالتها، حيث ظهرت ببنطال و"توب" باللون الرمادي، واعتمدت الشعر المموج وماكياجا ناعما.

ولاقت الصور إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال اللوك، ومن بين التعليقات: " احلى سحورة واحلى زغيرررر".

وتحصد ماغي نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "للموت2" الذي يعرض حاليا في شهر رمضان والذي يلاقي صدى إيجابيا لدى المشاهدين.