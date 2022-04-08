قصّة حبّ باسط خياط وزوجته... تفاصيل لم تعرفونها من قبل!

دائماً ما تجذب قصة حب باسل خياط وناهد زيدان اهتمام الجمهور بسبب غرابتها. فهي كانت من أشد معجباته، الا أنه وقع بحبها من النظرة الأولى.



وخلال استضافة الثنائي في في برنامج "ليالي رمضان" الذي يعرض على قناة "ام بي سي 1"، قالت ناهد أنها كانت تشاهد باسل خياط على محطات التلفزة، وكانت تشعر بدقات قلبها المتسارعة وبانجذابها الكبير نحوه.

وتابعت أن "بعد مرور السنوات استطاعت الحصول على رقم هاتفه، وتحدثا لفترة من الوقت بعدها التقيا وتعرفا على بعضهما".



وذكرت أن باسل أغرم بها من النظرة الأولى خاصة بعدما جذبته الشامة على خدها، مشيرة الى انه سألها ان كانت هذه "الشامة" طبيعية، لترد عليه بالإيجاب، وبعدها توالت لقاءاتهما حتى تزوجا.



بدوره، قال باسل أنه عندما رأى ناهد قال ان هذه هي الإنسانة التي سيكمل معها بقية حياته، فهو شعر بالحب من أول نظرة، مضيفا أن أن علاقته بناهد تجاوزت مفهوم الحب لتصبح شيئًا اشبه بالوجودية.