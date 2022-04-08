شقيقة جيسيكا عازار تسرق الأضواء منها.. ظهرت بإطلالة أنيقة والجمهور: "كلكون بالعيلة حلوين"! (صور)

نشرت جينيفر عازار شقيقة مقدمة البرامج جيسيكا عازار صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جينيفر بإطلالة ساحرة حيث ظهرت بفستان أسود وبدت طبيعية جداً.

وحرصت على نشر الصور باللونين الأبيض والأسود.

وحازت الصور على إعجاب المتابعين، وعلقت شقيقتها جيسيكا قائلة:" "الأجمل"، كما علقت إحدى المتابعات بالقول: " قمرر انتو كلكون بالعيلة حلوين".

يُذكر ان جينيفر كانت مذيعة طقس سابقة في الـ MTV .