5 تغييرات في نظام العناية بالبشرة في فصل الربيع

في الربيع، تبدأ بشرتك في التكيف مع التغير في الرطوبة وجفاف البيئة، وعندما يصبح الطقس أكثر دفئاً، تميل البشرة إلى أن تكون أقل جفافاً، لذا فإن التركيبات الخفيفة الوزن تحافظ على ترطيب البشرة وتوازنها.اليك هذه النصائح حول كيفية تغيير روتين العناية بالبشرة خلال فصل الربيع.1. واقي الشمسالالتزام بوضع كريم واقي الشمس مهم طوال العام، لكنه مهم بشكل أكبر خلال فصل الربيع، بسبب قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق.2. تبديل روتينك لمكافحة الشيخوخةفي حين يلجأ البعض إلى استخدام "الريتينول" في الشتاء لمحاربة علامات الشيخوخة٬ تنصح فارهانج بأن يتم تبديله بحمض الجليكوليك، وهو حمض "AHA" المقشر، الذي يساعد على تقليل بهتان وتفاوت ملمس الجلد، ويعزز تجديد الخلايا.3. لا تهملي الجلد تحت رقبتكيحتاج جسمك إلى القليل من الاهتمام بعد فصل الشتاء البارد. ضعي في اعتبارك مستحضراً يحتوي على عوامل ترطيب طبيعية، للتخلص من القشور الجافة، والمظهر الباهت، وجعل المرفقين والساقين جاهزة للصيف.4. كريم العينينالربيع هو وقت الذروة للحساسية الموسمية. إذا كنت ممن يعانون التهيج وعدم الراحة من حبوب اللقاح خلال هذا الموسم الانتقالي، فيوصي الاطباء باستخدام منتجات لطيفة حول منطقة العين، والابتعاد عن الكريمات القوية.كما يمكن أن تساعد أقنعة العين المبردة، أيضاً، في تقليل الالتهاب، ومنتجات الشاي الأخضر التي تقلل الانتفاخ.5. منتج تسمير دون أشعة الشمسللحصول على توهج من دون أضرار الأشعة فوق البنفسجية، اختاري منتج تسمير دون أشعة الشمس.