المرأة

نيللي كريم تردّ على متابع تمنّى لها الموت

Lebanon 24
08-04-2022 | 14:00
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أعادت الفنانة نيللي كريم نشر صورة لمنشور كتبه أحد متابعيها ودعا فيه بالموت لها وللإعلامية رضوى الشربيني، وذلك بسبب مسلسلها "فاتن أمل حربي" الذي يطرح قضية المرأة المطلّقة في المحاكم للحصول على حقوقها.

وجاء في المنشور الذي كتبه المتابع عبر"فيسبوك": "منك لله يا شيخة. ربنا ياخدك إنتي ورضوى الشربيني في يوم واحد"، لتردّ عليه قائلةً: "أشكرك جداً. رمضان كريم".



وتشارك النجمة نيللي كريم، خلال الماراثون الرمضاني الحالي في مسلسل "فاتن أمل حربي"، والذي تسلّط أحداثه الضوء على قانون الأحوال الشخصية، الذي يظلم المرأة ويهدر حقوقها، لتتحول نيللي الى ناشطة حقوقية للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع.
المصدر: لها
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