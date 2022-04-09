المرأة

فنانة لبنانيّة شهيرة تُصاب للمرّة الثانيّة بـ"كورونا"... وهذه حالتها الصحيّة!

Lebanon 24
09-04-2022 | 02:00
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أعلنت الفنانة بريجيت ياغي عن إصابتها بفيروس "كورونا" للمرّة الثانيّة. وقالت في فيديو نشرته عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، إنّ إصابتها الاولى كانت صعبة جدّاً عليها، وعانت من صداع ووجع في جسمها مع رشح وسعلة. وأضافت أنّ هذه المرّة عوارضها هي الرشح مع وجع في الحلق فقط. وتابعت "ممنوع نضهر".
 
 
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