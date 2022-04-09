اعتراف مفاجىء لزوجة ويل سميث: لم أكن ارغب بالزواج

بعد أيام من تصدر صفعة ويل سميث الشهيرة جميع منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، ظهر اعتراف صادم لزوجته الفنانة جادا بينكيت سميث، حيث اعترفت بأنها "حقًا كانت لا تريد الزواج" من ويل سميث وأن والدتها هي التي أجبرتها على الزواج من سميث بعد حملها الأول.وصرحت بينكيت سميث، 50 عاما، في فيديو تم الحصول عليه من سلسلة من المقاطع على "فيسبوك" تحت عنوان Red Table Talk، قائلة: "كنت تحت ضغط شديد كما تعلمون، لكوني ممثلة شابة وكنت صغيرة وكنت حاملًا، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لم أرغب أبدًا في الزواج".وفي الفيديو، الذي يعود لعام 2018، تتذكر بينكيت سميث صراحة والدتها، أدريان بانفيلد نوريس المعروفة أيضًا باسم "جامي"، والتي أجبرتها على الزواج من سميث بعد أن حملت بمولودها الأول، وكررت بينكيت سميث قولها وهي جالسة حول طاولة دائرية مع والدتها، وكذلك سميث، 53 عامًا، وابنتهما ويلو، 21 عاما: "لم أكن أريد حقًا أن أتزوج".لكن ولدتها ردت عليها بالقول: "أتذكر رغبتي في أن تتزوجي أنتِ وويل لكني لا أتذكر رفضك لفكرة الزواج، أتذكر رفض فكرة الزفاف وليس الزواج".من جهته، قال الممثل ويل سميث خلال الحلقة: "لم يكن هناك يوم في حياتي أردت فيه أي شيء آخر غير الزواج وتكوين أسرة".