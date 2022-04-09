مذيعة أخبار الـ"أم تي في" تخطف الانظار بإطلاتها بالاسود... شاهدوا كيف بدّت! (صورة)

نشرت مذيعة أخبار الـ"أم تي في"، ريتا بيا أنطون، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق، مفتوح عند الساق.