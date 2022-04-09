المرأة

مذيعة أخبار الـ"أم تي في" تخطف الانظار بإطلاتها بالاسود... شاهدوا كيف بدّت! (صورة)

Lebanon 24
09-04-2022 | 03:16
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نشرت مذيعة أخبار الـ"أم تي في"، ريتا بيا أنطون، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق، مفتوح عند الساق.
 
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ريتا بيا أنطون

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